Главная соперница Лукашенко провела митинг в Бресте: пришло около 18 тысяч человек (Видео)

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская 2 августа провела встречу с избирателями Брестской области. Пишет TUT.by.

Визит Тиханвоской в Брестскую область начался с посещения Барановичей. В 10.00 она провела митинг в городском парке, согласно подсчетам центра "Весна" на него пришли около 7400 человек.

После этого она вместе с соратницами Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало поехала в Брест, где на прошлой неделе ей удалось собрать около 2,5 тысяч человек. Сегодня же, по подсчетам волонтеров, на митинг пришли не менее 18 тысяч человек.

Очень воодушевлен. Брест красивый pic.twitter.com/dcnFZ7i4YC — Andre le Boshèl (3%) (@AndrewBoshel) August 2, 2020

Как известно, Светлана Тихановская является женой известного видеоблогера Сергея Тихановского. Ему отказали в регистрации кандидатом в президенты, так как на момент подачи документов он находился под административным арестом.

Официально на президентских выборах зарегистрированы:

президент Беларуси Александр Лукашенко

глава кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев

Бывший член Палаты представителей Анна Конопатская

Светлана Тихановская

Глава Беларуской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черачень

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.