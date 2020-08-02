Главная соперница Лукашенко провела митинг в Бресте: пришло около 18 тысяч человек (Видео)

Визит Тиханвоской в Брестскую область начался с посещения Барановичей. В 10.00 она провела митинг в городском парке, согласно подсчетам центра "Весна" на него пришли около 7400 человек.
После этого она вместе с соратницами Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало поехала в Брест, где на прошлой неделе ей удалось собрать около 2,5 тысяч человек. Сегодня же, по подсчетам волонтеров, на митинг пришли не менее 18 тысяч человек.
Очень воодушевлен. Брест красивый pic.twitter.com/dcnFZ7i4YC
— Andre le Boshèl (3%) (@AndrewBoshel) August 2, 2020
Брест. Люди пришли на встречу с Тихановской. "За перемены" #Белоруссия pic.twitter.com/FH14Ac4PSf
— Simbiblis (@Simbiblis) August 2, 2020
Как известно, Светлана Тихановская является женой известного видеоблогера Сергея Тихановского. Ему отказали в регистрации кандидатом в президенты, так как на момент подачи документов он находился под административным арестом.
Официально на президентских выборах зарегистрированы:
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.