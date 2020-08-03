В Москве "заминировали" полсотни торговых центров

В Москве массовое "минирование" зданий, полиция проверяет на взрывоопасные предметы почти 50 ТЦ, перед этим поступали сообщения о взрывчатке на станциях метро и в аэропортах.

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывчатках в 50 торговых центрах Москвы.

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах

"В администрации 50 московских ТЦ и всех супермаркетов сети "Ашан" поступили сообщения о минировании", - говорится в сообщении.

Известно, что экстренные службы проверяют эту информацию. Эвакуация из большинства торговых центров пока не проводится.

Сообщается, что ранее аналогичным образом был "заминирован" зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре самолета, находящиеся на стоянке.

Также поступили сообщения о "минировании" всех станций метро Москвы и аэропорта Жуковский. Все объекты работают в штатном режиме.

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