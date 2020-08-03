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Захват банка в Киеве: террорист захвачен живым, взрыва не произошло

Захват банка в Киеве: террорист захвачен живым, взрыва не произошло
15:17 Сегодня Телеграф Фото: Perepichka News
В центре Киева мужчина в отделении банка угрожал взорвать бомбу. Спустя почти три часа узбек вышел из отделения и был задержан спецназом.

С чего все началось

Сегодня около 12:00 неизвестный мужчина вошел в отделение "Универсал Банка", которое находится в бизнес-центре "Леонардо" и заявил, что у него в сумке бомба. В помещении банка остался руководитель отделения по собственному желанию. Всех остальных работников эвакуировали.

Полиция оцепила квартал, улица Владимирская перекрыта на участке между улицей Богдана Хмельницкого и бульваром Тараса Шевченко, введена специальная операция "Гром". Власти призывают киевлян и гостей столицы обходить.

Террорист захватил отделение банка в Киеве 3.08.2020

Террорист захватил отделение банка в Киеве 3.08.2020

Как сообщил Антон Геращенко правоохранители начали переговоры с террористом. 

Личность захватчика

По предварительной информации, террористическим актом угрожает гражданин Узбекистана - Сухроб Рахманович Каримов, 25.03.1988 года рождения.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что судя по его соцсетям - это психически неуравновешенный человек. Сейчас правоохранители выбрали стратегию переговоров, введен в действие план спецоперации "Бумеранг".

Сухроб Рахманович Каримов захватил отделение банка 3.08.2020

Фото: неизвестный, который захватил банк в Киеве (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Что требовал преступник

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что Сухроб Каримов, угрожающий взрывом в отделении банка в центре Киева, требует присутствия журналистов.

Он, по предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

"В заложниках находится один человек, остальные эвакуированы. Ситуация под контролем. В настоящее время принимаются меры по установлению контакта со злоумышленником", - говорится в сообщении.

Задержание террориста 

Около 14:30 журналисты зашли в помещение банка. Злоумышленник попросил кофе и закурил сигарету.

Около 15:00 мужчина был задержан во время общения с журналистами. Он требовал дать ему возможность выступить в телеэфире.

Силовики задержали злоумышленника, угрожавшего взорвать отделение банка в центре Киева. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook. Информацию также подтверждают в СБУ.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, сейчас на месте инцидента работают взрывотехники. Позже о задержании на брифинге сообщил заместитель руководителя СБУ Сергей Пунь. "Операция проведена успешно. Злоумышленник задержан", - заявил он.

Стоит напомнить, что ранее в Украине произошел ряд похожих происшествий. В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, а в Полтаве злоумышленник захватил в заложники полицейского, а затем его больше недели искали правоохранители. 

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Киев, Террорист, Полиция.

Автор:

Телеграф
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