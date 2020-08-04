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В Беларуси началось досрочное голосование: список кандидатов

В Беларуси началось досрочное голосование: список кандидатов
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф
В выборах президента Беларуси участвуют пять кандидатов. В списки избирателей внесены около 6,85 млн граждан. Население страны - примерно 9,4 млн

Сегодня, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится по 8 августа включительно. Об этом сообщил портал выборов на сайте ЦИК Республики Беларусь.

Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа. Официально подтверждать причины, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

В выборах президента РБ участвуют пять кандидатов: глава государства с 1994 года Александр Лукашенко, глава партии Грамада Сергей Черечень, сопредседатель "ОО Говори правду!" Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016—2019) Анна Канопацкая.

Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны. Они будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Досрочное голосование не проводится на 231 участке в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, где оказывается медпомощь в стационаре.

Как сообщалось, победу пророчат действующему президенту Александру Лукашенко. 

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Выборы в Беларуси.

Автор:

Телеграф
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