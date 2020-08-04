Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков Вагнера

В Беларуси ищут еще более 200 боевиков. Со слов Лукашенко, переброшен отряд иностранцев, который выжидают нужного момента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть информация об еще одном отряде иностранцев, заброшенном в страну. По данным президента, отряд перебросили на юг.

Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - сказал Лукашенко.

Лидер Беларуси также прокомментировал некоторые конспирологические версии о недавнем задержании в Беларуси 33 членов ЧВК Вагнера. Лукашенко отметил, что за развернувшейся дискуссией в интернете он наблюдает с удивлением, ведь выводы там делают странные.

"Дошли до того, что два президента договорились... Это очень опасный и сильный сигнал", - добавил он.

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами.

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перд выборами.

В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.