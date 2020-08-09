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Лукашенко о возможных беспорядках после выборов: Недооценивать ситуацию нельзя

Лукашенко о возможных беспорядках после выборов: Недооценивать ситуацию нельзя
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф УНИАН
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможных беспорядках в стране после выборов.

Лукашенко считает, что нет никаких оснований предполагать, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после завершения голосования на президентских выборах, передает БЕЛТА. 

"Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую", - сказал он.

Тем не менее, он добавил, что власти готовятся к разным сценариям развития ситуации после выборов. 

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

Отмечается, что в стране всего 5767 избирательных участков. Голосование будет завершено в 20:00.

Кандидаты в президенты Беларуси: 

  • Александр Лукашенко, нынешний и единственный президент страны
  • Светлана Тихановская, жена известного оппозиционного блогера
  • Анна Конопацкая, бывший депутат
  • Андрей Дмитриев, лидер "Говори правду"
  • Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада"

Всего на выборах смогут проголосовать около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются удачными, если в голосовании приняли участие более половины граждан.

Выборы в Беларуси: Лукашенко принял участие в голосовании

Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. Будет ли второй тур - зависит от граждан Беларуси. Отметим, что он проводился только в 1994 году. В других случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим преимуществом.

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Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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