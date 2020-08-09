Лукашенко о возможных беспорядках после выборов: Недооценивать ситуацию нельзя

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможных беспорядках в стране после выборов.

Лукашенко считает, что нет никаких оснований предполагать, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после завершения голосования на президентских выборах, передает БЕЛТА.

"Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую", - сказал он.

Тем не менее, он добавил, что власти готовятся к разным сценариям развития ситуации после выборов.

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

Отмечается, что в стране всего 5767 избирательных участков. Голосование будет завершено в 20:00.

Кандидаты в президенты Беларуси:

Александр Лукашенко, нынешний и единственный президент страны

Светлана Тихановская, жена известного оппозиционного блогера

Анна Конопацкая, бывший депутат

Андрей Дмитриев, лидер "Говори правду"

Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада"

Всего на выборах смогут проголосовать около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются удачными, если в голосовании приняли участие более половины граждан.

Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. Будет ли второй тур - зависит от граждан Беларуси. Отметим, что он проводился только в 1994 году. В других случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим преимуществом.