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Глава ЦИК Беларуси: Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги голосования

Глава ЦИК Беларуси: Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги голосования
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf-EPA
Центральная избирательная комиссия Беларуси намерена подвести окончательные итоги президентских выборов в ближайшую пятницу, об этом рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги. И сегодня ночью, но завтра это будет в более торжественной обстановке. (...) В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - сказала Ермошина.

Она также сообщила, что срок для подачи жалоб у проигравших кандидатов составляет три дня, "то есть последний день среда".

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам данных, предоставленным в ЦИК с закрытых участков в пяти из семи регионов, набирает на текущих выборах 82%.

"Нам отчитались пока не все регионы. (...) Пять из семи смогли представить сведения (...). По этим данным, лидирует Александр Лукашенко. Ему по результатам голосования отдали предпочтение 82% избирателей", - сказала Ермошина.

У Светланы Тихановской "где-то около 5%" по закрытым участкам, уточнила она.

Выборы в Беларуси: появились результаты экзит-пола

В воскресенье в Беларуси прошел основной день голосования. На пост главы государства претендовали пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

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Выборы, Беларусь.

Автор:

Телеграф
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