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В России взорвалась автозаправка, много пострадавших

В России взорвалась автозаправка, много пострадавших
17:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
В России на автозаправочной станции произошел взрыв. В воздух "взлетел" резервуар с газом. По предварительным данным, погибших нет, однако есть много пострадавших.

Трагедия произошла 10 августа в Волгоградев в Тракторозаводском районе. Спасатели сообщили, что взорвался резервуар с газом. 

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Изначально российские СМИ сообщали о четырех пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до 13 человек. Пострадали пешеходы, водители, пассажиры машин.

Очевидцы рассказывали, что изначально услышали два хлопка, после чего прогремел взрыв, в небо поднялся черный столб дыма. Взрывной волной в соседних зданиях повыбивало стекла.

На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные и правоохранители.  Если остатки газа все еще находятся в резервуарах, есть вероятность повторного взрыва.

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Напомним, что за последнее время это уже второй взрыв на автозаправке в России. Так, 31 июля в Краснодарском крае взрыв произошел на АЗС. Огнем были охвачены 300 квадратных метров, пострадали три человека. 

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Россия, Взрыв, АЗС.

Автор:

Телеграф
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