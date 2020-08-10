В России взорвалась автозаправка, много пострадавших

В России на автозаправочной станции произошел взрыв. В воздух "взлетел" резервуар с газом. По предварительным данным, погибших нет, однако есть много пострадавших.

Трагедия произошла 10 августа в Волгоградев в Тракторозаводском районе. Спасатели сообщили, что взорвался резервуар с газом.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Изначально российские СМИ сообщали о четырех пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до 13 человек. Пострадали пешеходы, водители, пассажиры машин.

Очевидцы рассказывали, что изначально услышали два хлопка, после чего прогремел взрыв, в небо поднялся черный столб дыма. Взрывной волной в соседних зданиях повыбивало стекла.

На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные и правоохранители. Если остатки газа все еще находятся в резервуарах, есть вероятность повторного взрыва.

Напомним, что за последнее время это уже второй взрыв на автозаправке в России. Так, 31 июля в Краснодарском крае взрыв произошел на АЗС. Огнем были охвачены 300 квадратных метров, пострадали три человека.