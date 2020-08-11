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Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ

Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ
Обновлено 04:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный не сомневается, что для разгона демонстрантов в Беларуси привлечены российские спецназовцы. Об этом он рассказал в эфире "Настоящего времени".

"Я говорил это еще президенту Порошенко, что Минск - это не нейтральная территория, это платформа для врага, это платформа для Путина. Очень важный вопрос - влияние Кремля на происходящее. Сейчас Кремль решает проблему, как дискредитировать Лукашенко настолько, чтобы он стальными цепями был привязан к Кремлю. Сегодня на карту поставлено решение этой проблемы. Поэтому я и говорю о вероятности успеха митингующих в Минске. Нам просто нужно понять, что это откроет для Кремля огромное окно возможностей для влияния на Беларусь. Главное, чтобы белорусы и Лукашенко поступили не так, как Виктор Янукович в 2014 году, когда он подписал письмо с приглашением иностранных войск. Ведь это спровоцирует в Беларуси огромные военные конфликты", - сказал он.

Бессмертный также напомнил, что в Беларуси есть военные объекты РФ и он не сомневается, что в разгоне протестующих принимали участие российские силовики. 

"Никогда еще в Беларуси (как говорится, в 33 городах) не было такого количества ОМОНовцев, которые преобладают по количеству над мирными жителями. Следовательно, это, скорее всего, реализация подписанного 6 лет назад соглашения между МВД Беларуси и МВД России о взаимопомощи, в котором говорится, что "военизированные формирования используются для охраны общественного порядка и границ в случае необходимости". Убежден, что среди тех, кто стоит за защиту так называемых "государственных интересов", есть и российские войска", - отметил экс-посол. 

Протесты в Минске: в ОМОН полетели коктейли Молотова (Видео)

Ранее, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель первого протестующего. Мужчина якобы собирался бросить в силовиков неизвестным взрывчатым устройством и подорвал себя.

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Россия, Беларусь, Роман Бессмертный.

Автор:

Телеграф
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