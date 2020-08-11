Протесты в Беларуси: ОБСЕ призывает освободить задержанных демонстрантов

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обратилось к властям Беларуси с призывом не скрывать результаты выборов, после которых по всей стране начались масштабные акции протеста.

"Есть свидетельства чрезмерного применения силы со стороны милиции по всей Беларуси в условиях подавляющего большинства мирных протестов, что привело к большому количеству раненых и арестованных, в том числе независимых наблюдателей за выборами и журналистов. Свобода мирных собраний, а также свобода выражения мнений являются основными правами человека, имеют решающее значение для развития демократического общества, и БДИПЧ призывает к оперативному и эффективному расследованию любых проявлений жестокости со стороны милиции, а также к освобождению всех лиц, задержанных за участие в текущих протестах", - сказано в заявлении.

Бюро также напомнило, что наблюдатели ОБСЕ не смогли мониторить процесс голосования, так как "белорусские власти не смогли своевременно пригласить" иностранных наблюдателей.

"Явное запугивание политических активистов в предвыборный период, в том числе задержания потенциальных кандидатов, подверглось критике со стороны БДИПЧ и других международных организаций, а также явное отсутствие инклюзивности при регистрации кандидатов и формировании избирательных комиссий для этих выборов", - добавили в БДИПЧ.

Организация продолжит наблюдать за развитием событий и призывает власти и протестующих к диалогу.

Ранее, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель первого протестующего. Мужчина якобы собирался бросить в силовиков неизвестным взрывчатым устройством и подорвал себя.