Протесты в Беларуси: в столице закрыли семь станций метро

В связи с беспорядками в Минске власти приняли решение закрыть семь станций метро.

В целях обеспечения безопасности в связи с протестами в Минске закрыли семь станций метро. Об этом сообщает TUT.By.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров в столичном метро закроют несколько станций, сообщили в пресс-службе метрополитена. С 18:15 прекращен вход-выход пассажиров со станций метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская". Поезда на этой станции не останавливаются”, – говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, власти Беларуси на фоне протестов, начавшихся в воскресенье, 9 августа, планируют полностью отключить связь в стране и ввести комендантский час.

Массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.