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Протесты в Беларуси: координаторов массовых беспорядков задержали в Минске

Протесты в Беларуси: координаторов массовых беспорядков задержали в Минске
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф
Государственные СМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов в Минске и других городах.

В Минске задержали координаторов акций протеста. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом в среду, 12 августа, сообщает белорусское государственное информагенство БЕЛТА.

Агентство сообщает, что один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы Беларусь. Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных, которые в свою очередь руководили сотнями.

Минувшей ночью в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны взрывы, сообщали о светошумовых гранатах. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.

Напомним, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью. В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ.

Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "Что происходит в Беларуси: хроника событий".

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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