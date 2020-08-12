Протесты в Беларуси: координаторов массовых беспорядков задержали в Минске

Государственные СМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов в Минске и других городах.

В Минске задержали координаторов акций протеста. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом в среду, 12 августа, сообщает белорусское государственное информагенство БЕЛТА.

Агентство сообщает, что один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы Беларусь. Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных, которые в свою очередь руководили сотнями.

Минувшей ночью в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны взрывы, сообщали о светошумовых гранатах. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.

Напомним, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью. В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ.

Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

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