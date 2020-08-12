Выборы президента в Беларуси: ЦИК пока не определила дату итогов

Подведение итогов голосования на президентских выборах было запланировано на 19 августа.

В Беларуси еще не определились с датой заседания ЦИК, на котором подведут окончательные итоги выборов президента. Следует учесть, что при этом результаты должны огласить 19 августа.

Об этом сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на белорусскую Центральную избирательную комиссию.

"К настоящему времени дата проведения заседания Центризбиркома по установлению итогов выборов не определена", - заявили в ведомстве.

Напомним, парламент республики обнародовал заявление относительно протестов в стране, которые вспыхнули после президентских выборов. Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации в стране, а действия правоохранителей - адекватными.

Как сообщалось, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью. В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ.

Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

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