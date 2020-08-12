В Минске водитель сбил ГАИ-ишника: милиция применила оружие для задержания

На проспекте Победителей в Минске сбили сотрудника белорусской Государственной автомобильной инспекции, заявили в МВД Беларуси. Таким образом они опровергли информацию некоторых местных СМИ о том, что в правоохранителя стреляли.

"Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан", - сказали в ведомстве в среду.

Там отметили при этом, что "для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие".

Сотрудника ГАИ доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Позже, около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах был совершен еще один наезд на сотрудника милиции.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо", - сказали в пресс-службе МВД.

Транспортное средство было остановлено, но водитель бросил машину и сбежал. На данный момент он находится в розыске. Сотрудника милиции госпитализировали.