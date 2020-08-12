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С государственных каналов Беларуси на фоне протестов увольняются ведущие

С государственных каналов Беларуси на фоне протестов увольняются ведущие
Обновлено 23:51 Ср, 12 Август 2020 Телеграф Укринформ
В Беларуси ряд сотрудников государственных телеканалов объявили об увольнении на фоне происходящих в стране протестов. Об этом пишет Медуза.

Ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич заявили об уходе с государственного телеканала ОНТ ("Общенациональное телевидение").

Перлин отметил, что решение он принял самостоятельно и его никто к этому не подталкивал. 

"Нас мало, но мы есть", - заявила Богатыревич.

Кроме того, из телеканала "Беларусь 1" ушла ведущая "Доброе утро, Беларусь!" Вера Каретникова. До неё с телеканала уволился ее коллега Сергей Козлович.

Также видеобращение с объявлением об уходе с канала записал ведущий военной программы "Аресенал" Владимир Бурко.

"Пять лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа", - сказал он.

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Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.

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Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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