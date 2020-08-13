Протесты в Беларуси: за сутки задержали 700 человек, среди них есть и украинцы

Число задержанных в Беларуси со дня выборов 9 августа составило более 6,7 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
Так, только за прошедшие сутки во время акций протеста милиция задержала около 700 человек.
В МВД отметили, что "беспорядки по стране потеряли массовость, однако уровень агрессии в отношении правоохранителей остается высоким".
Как сообщалось, 12 августа в Минске задержали украинских правозащитников Константина Ревуцкого и Евгения Васильева. Против них возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Их белорусские коллеги утверждают, что украинцы участия в акциях протеста не принимали.
13 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев направил две ноты протеста по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.
Напомним, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже пятый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью.
Сам Лукашенко взамен говорит, что протестами руководят из-за рубежа, участников акций называет "овцами" и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".
Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости".