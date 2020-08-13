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Протесты в Беларуси: за сутки задержали 700 человек, среди них есть и украинцы

Протесты в Беларуси: за сутки задержали 700 человек, среди них есть и украинцы
12:39 Сегодня Телеграф
В целом по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали 6 700 человек. За последние сутки – 700 новых задержаний.

Число задержанных в Беларуси со дня выборов 9 августа составило более 6,7 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Так, только за прошедшие сутки во время акций протеста милиция задержала около 700 человек.

В МВД отметили, что "беспорядки по стране потеряли массовость, однако уровень агрессии в отношении правоохранителей остается высоким".

Как сообщалось, 12 августа в Минске задержали украинских правозащитников Константина Ревуцкого и Евгения Васильева. Против них возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Их белорусские коллеги утверждают, что украинцы участия в акциях протеста не принимали.

13 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев направил две ноты протеста по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.

Напомним, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже пятый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью.

Сам Лукашенко взамен говорит, что протестами руководят из-за рубежа, участников акций называет "овцами" и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости".

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Все по теме:

Беларусь, МИД, Протесты, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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