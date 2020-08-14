Кулеба: Ослабленная Беларусь станет легкой добычей для РФ

Украинская сторона заинтересована в том, чтобы Беларусь вышла сильной из нынешнего кризиса, поскольку в случае ослабления и отторжения Западом эта страна станет легкой добычей для РФ. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Украинском радио".

"В интересах РФ ослабление стран, в отношении которых она проводит активную внешнюю политику и где хочет укрепить свои позиции. Дипломатично, конечно, Россия говорит о сильной Беларуси, желает добра и здоровья белорусскому народу, однако мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для РФ", - сказал Кулеба.

Он добавил, что этот фактор нужно учитывать, именно поэтому Украина строит свою политику таким образом, чтобы из нынешнего кризиса вышла "независимая и суверенная Беларусь, с которой мы будем продолжать строить равноправные отношения".

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.