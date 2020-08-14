На фоне протестов в Беларуси начали увольнятся силовики

В Беларуси сотрудники разных силовых органов начали публиковать в соцсетях посты об увольнении с работы на фоне протестов после президентских выборов.

Следователь Брестского межрайонного отдела Александр заявил в Инстаграм, что уволился "потому что не сможет больше работать, делая вид, что в стране ничего не происходит" после выборов.

Еще один сотрудник Следственного комитета Илья написал, что после 12 лет службы "пришло время снять погоны и встретить изменения с гордо поднятой головой".

Также об увольнение заявила сотрудница беларуской милиции Дарья, так как ей "стыдно за милицию, мне стыдно за ОМОН, с которым я стояла бок о бок на различных массовых мероприятиях".

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.