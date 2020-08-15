Шестая суббота протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)

В Хабаровске уже более месяца проходят протесты в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. В субботу, 15 августа, в городе вновь прошло массовое шествие к центру города.

В городской администрации заявили о заметном снижении числа протестующих.

"В 10 раз меньше людей по сравнению с первой акцией вышло сегодня на улицы... Снижение активности населения по участию в несанкционированных акциях отмечается уже шестую неделю", - сказано на сайте мэрии.

Однако издание "Байкал 24" утверждает, что шествие растянулось более чем на километр. По его оценкам на улицы вновь вышло около 30 тысяч человек.

Это Хабаровск, который вы не увидите у Скабеевой. Зато она с удовольствием расскажет о «зверствах» протестующих и отважном ОМОНе в Минске.pic.twitter.com/vqHf9b0CNz — Вал Мишель (@VALMICHEL7) August 15, 2020

Также, по сообщениям издания Медуза, протестующие поддержали демонстрантов в Беларуси. Они вышли с плакатами "Жыве Беларусь!" и скандировали лозунги в поддержку участников белорусских митингов.

В Хабаровске протестуют 36 день подряд. Теперь ещё и в поддержку белорусов: на шествие принесли бело-красно-белые флаги, скандировали «Жыве Беларусь» и выкрикивали «Белоруссия, Хабаровск с вами» https://t.co/jSEYdAv0zn pic.twitter.com/7AbHMmv1Mb — TJ (@tjournal) August 15, 2020

В Хабаровске по-прежнему мощно! Второй месяц протестов! «Царя долой!» pic.twitter.com/mxA4xZAOI2 — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 15, 2020

Также хабаровчане призвали последовать примеру протестующих в Минске и объявить забастовку.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".