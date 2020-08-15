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Шестая суббота протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)

Шестая суббота протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Хабаровске уже более месяца проходят протесты в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. В субботу, 15 августа, в городе вновь прошло массовое шествие к центру города.

В городской администрации заявили о заметном снижении числа протестующих. 

"В 10 раз меньше людей по сравнению с первой акцией вышло сегодня на улицы... Снижение активности населения по участию в несанкционированных акциях отмечается уже шестую неделю", - сказано на сайте мэрии. 

Однако издание "Байкал 24" утверждает, что шествие растянулось более чем на километр. По его оценкам на улицы вновь вышло около 30 тысяч человек. 

Также, по сообщениям издания Медуза, протестующие поддержали демонстрантов в Беларуси. Они вышли с плакатами "Жыве Беларусь!" и скандировали лозунги в поддержку участников белорусских митингов. 

Также хабаровчане призвали последовать примеру протестующих в Минске и объявить забастовку.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.   

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца. 

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20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия". 

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Россия, Протесты, Хабаровск.

Автор:

Телеграф
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