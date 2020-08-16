Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: в Минске на акцию вышли более ста тысяч человек (Фото, Видео)
Протесты в Беларуси: в Минске на акцию вышли более ста тысяч человек (Фото, Видео)
"Лязг гусениц НАТО": в Альянсе ответили на заявление Лукашенко
"Лязг гусениц НАТО": в Альянсе ответили на заявление Лукашенко
Усик - Чисора: бой планируется в Британии со зрителями
Усик - Чисора: бой планируется в Британии со зрителями
Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса
Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса

Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)

Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)
Обновлено 20:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Во время столкновений между защитниками шихана Куштау 15 августа с сотрудниками ЧОПа и росгвардейцами был разгромлен лагерь активистов. Задержаны около 50 человек.

По словам корреспондента издания ProUfu.ru, который был в лагере, силовики применяли к активистам спецсредства, включая дубинки, газ и светошумовые гранаты. Он также сообщил, что росгвардейцы и сотрудники ЧОПа избивали и защитников шихана, и журналистов, а один из них разбил камеру корреспонденту Mash.

По данным "МБХ медиа", в ходе столкновений задержаны около 50 человек. Их привезли в отдел полиции Стерлитамака.

Протесты в Беларуси: в Минске на акцию вышли более ста тысяч человек (Фото, Видео)

Активисты выступают против разработки шихана Куштау "Башкирской содовой компанией" (БСК), которая в августе 2019 года получила лицензию сроком на 20 лет на разработку соды.

Ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал сохранить горы Куштау и Торатау. После этого работы на объектах приостановили, но в августе 2020 года там снова начали вырубать лес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Протесты, Башкирия, Куштау.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасение или убийство: стоит ли мыть голову хозяйственным мылом
02 Лукашенко о забастовке работников: На заводах им после этого места быть не должно
03 "В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих": внук Назарбаева умер в Лондоне
04 В МИД обнародовали позицию Украины относительно событий в Беларуси
05 Очередной секс-скандал: фильм Зака Снайдера отправился на пересъемки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минобороны Беларуси стягивает войска к границе с Литвой
Минобороны Беларуси стягивает войска к границе с Литвой
&quot;Война с собственным народом никогда не бывает победной&quot;: &quot;Слуги народа&quot; напомнили Лукашенко о судьбе Януковича
"Слуги народа" напомнили Лукашенко о судьбе Януковича
Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ подписали &quot;Белорусскую декларацию&quot;
Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ подписали "Белорусскую декларацию"
Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь