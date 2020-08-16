Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)

Во время столкновений между защитниками шихана Куштау 15 августа с сотрудниками ЧОПа и росгвардейцами был разгромлен лагерь активистов. Задержаны около 50 человек.

По словам корреспондента издания ProUfu.ru, который был в лагере, силовики применяли к активистам спецсредства, включая дубинки, газ и светошумовые гранаты. Он также сообщил, что росгвардейцы и сотрудники ЧОПа избивали и защитников шихана, и журналистов, а один из них разбил камеру корреспонденту Mash.

По данным "МБХ медиа", в ходе столкновений задержаны около 50 человек. Их привезли в отдел полиции Стерлитамака.

Участники акции в защиту шихана Куштау в Башкирии снесли шлагбаум на подъезде к территории, которую собирается разрабатывать «Башкирская содовая компания». Последовали столкновения с силовиками; сейчас стороны разошлись, но обстановка неспокойнаяhttps://t.co/hinOYu0HQ5 pic.twitter.com/QgykAqix14 — Медиазона (@mediazzzona) August 16, 2020

Активисты выступают против разработки шихана Куштау "Башкирской содовой компанией" (БСК), которая в августе 2019 года получила лицензию сроком на 20 лет на разработку соды.

Ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал сохранить горы Куштау и Торатау. После этого работы на объектах приостановили, но в августе 2020 года там снова начали вырубать лес.