Навальный впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ

Алексей Навальный, который ранее попал в реанимацию, вероятно, с отравлением, находится в коме.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в больнице в состоянии комы. При этом врачи пока ничего не комментируют.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, сейчас политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом врачи обещали дать информацию несколько часов назад, однако до сих пор нет никаких результатов анализов или какой-либо информации о причинах отравления.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала Ярмыш.

В четверг утром прессекретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Как сообщалось, сегодня утром в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.