Украина усилиса контроль границы с Беларусью

Украина усилила охрану границы с Беларусью - для этого задействованы все необходимые ресурсы и силы. Об этом сообщил и в ГПСУ Андрей Демченко.

"Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране довольно неспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим", - сказал представитель ГПСУ.

Он заметил, что сейчас ситуация на границе спокойная. На данный момент никаких нестандартных ситуаций или провокаций украинские пограничники не фиксируют.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий должность с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Сразу после выборов в Беларуси начались массовые акции против фальсификации выборов. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 августа объявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой сложившейся реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов.