Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

Ситуация в районе операции ОС остается полностью контролируемой украинскими военными. Об этом сообщает пресс-центр ООС,

"20 августа преимущественно большинство зон ответственности украинских единиц обстрела противника не зафиксировано. Последний день задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В частности, бесперебойные выстрелы крупнокалиберного пулемета под Авдеевкой, а противник выстрелил из автомата в Новоалександровке. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, наши солдаты на них не реагировали и не открывали огонь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

"С начала текущих суток, 21 августа, полосы ответственности наших боевых бригад не ознаменовались молчанием со стороны российско-оккупационных войск.

Наши солдаты продолжают выполнять свои задачи и готовы адекватно реагировать на предполагаемые коварные действия противника", — подчеркнули в ООС.