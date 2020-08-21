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Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Ситуация в районе операции ОС остается полностью контролируемой украинскими военными. Об этом сообщает пресс-центр ООС,

"20 августа преимущественно большинство зон ответственности украинских единиц обстрела противника не зафиксировано. Последний день задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В частности, бесперебойные выстрелы крупнокалиберного пулемета под Авдеевкой, а противник выстрелил из автомата в Новоалександровке. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, наши солдаты на них не реагировали и не открывали огонь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

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"С начала текущих суток, 21 августа, полосы ответственности наших боевых бригад не ознаменовались молчанием со стороны российско-оккупационных войск.

Наши солдаты продолжают выполнять свои задачи и готовы адекватно реагировать на предполагаемые коварные действия противника", — подчеркнули в ООС.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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