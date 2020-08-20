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Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе

Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Сегодня на заседании ТКГ РФ поставила ультиматум об изменении ВР постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО. Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Якобы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Это была главная причина.

Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не вспомнили - и это было в рабочих группах, и уже вчера на совместной дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, как Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существующим договоренностям", - сказал Кравчук. 

По его словам, оппоненты недовольны, что в постановлении выборы не могут проходить на территории ОРДЛО, "а только по всей Украине". 

"Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может проходить на этих территориях. То есть снять с Верховной Рады именно это положение. И тогда будет разблокирована наша работа", - сказал глава украинской делегации.

Ранее, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации - президента Украины в 1991-1994 гг. Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Украина, Выборы, РФ, Донбасс, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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