43-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы

Семь недель подряд люди в Хабаровске выходят на митинги в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. По данным местной администрации, на сегодняшнюю акцию вышли около 1500 человек.

Некоторые из собравшихся захватили с собой плакаты и транспаранты: "Фургалу необходима международная защита", "Спасти Фургала - спасти свободу", "Сколько б власть ни штрафовала - будем биться за Фургала". Об этом пишет DW

Кроме того, у митингующих появился новый "Фургаломобиль". Это - синий микроавтобус, обклеенный фотографиями экс-губернатора и лозунгами "Руки прочь от Фургала". На боку транспортного средства сделана надпись "Перемен требуют наши сердца".

Старый "Фургаломобиль" на множестве протестных акций ехал во главе колонны протестующих, однако после ареста его водителя Ростислава Буряка, взятого под стражу на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста, машина перестала появляться на акциях.

Фургаломобиль возглавил колонну и началось шествие pic.twitter.com/OwJDGQQzin — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 22, 2020

Хабаровск сегодня в 43-й раз вышел на улицу. Почти два месяца массовых акций и ноль реакции власти на требования людей. Это напрямую отражается в лозунгах pic.twitter.com/uJlzy38Eao — Alexander Reza 112+ (@volk2003) August 22, 2020

На этот раз участники шествия немного изменили свой традиционный маршрут и, пройдя по улице Пушкина, направились в сторону Амура.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".