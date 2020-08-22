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"К внутренней ситуации добавился внешний фактор": Лукашенко опять пугает беларусов "шевелением" войск НАТО

"К внутренней ситуации добавился внешний фактор": Лукашенко опять пугает беларусов "шевелением" войск НАТО
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что впервые за 25 лет принял решение о приведении частей вооруженных сил в полную боевую готовность и переброске сил на западное направление.

По словам Лукашенко, вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. Об этом сообщает госагентство БелТА.

"Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом - ред.). Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - пояснил Лукашенко на совещании с руководством силового блока страны в Гродно.

Зеленский о ситуации в Беларуси: Что касается кровопролития - ни в коем случае

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

15 августа Лукашенко распорядился перебросить витебских десантников к западной границе, в Гродно.

На следующий день он выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся "чернокожими, желторотыми и белобрысыми" солдатами НАТО.

Отвечая на заявление Лукашенко, пресс-секретарь НАТО отметила, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит. 

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Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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