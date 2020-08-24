Главы Беларуси и РФ снова созвонились: детали

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Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф
Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина состоялся сегодня днем. Об этом сообщили в "БЕЛТА".

Стороны, как указано, обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.

Кроме того, они обсудили вопросы борьбы с COVID-19.

"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ.

Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - говорится в сообщении. 

В свою очередь в Кремле заявили, во время разговора Лукашенко "информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране (Беларуси - ред.)". 

"Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции", - указали в Кремле.

Ранее, в Минске и других городах Беларуси за прошедшие 24 часа правоохранители составили 79 протоколов об админ-правонарушениях.

Также сообщалось, что правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили. 

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Все по теме:

Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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