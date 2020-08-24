Главы Беларуси и РФ снова созвонились: детали

Стороны, как указано, обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.
Кроме того, они обсудили вопросы борьбы с COVID-19.
"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ.
Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - говорится в сообщении.
В свою очередь в Кремле заявили, во время разговора Лукашенко "информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране (Беларуси - ред.)".
"Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции", - указали в Кремле.
Ранее, в Минске и других городах Беларуси за прошедшие 24 часа правоохранители составили 79 протоколов об админ-правонарушениях.
Также сообщалось, что правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.