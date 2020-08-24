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Глава Беларуси уволил посла, который первым поддержал протестующих

Глава Беларуси уволил посла, который первым поддержал протестующих
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещеню. Об этом сообщают в БЕЛТА.

Лещеня был послом Беларуси в Словакии с 2016 года.

Он стал первым дипломатом, который поддержал протестующих в Беларуси, записав видеообращение.

Через два дня, 18 августа, Лещеня подал заявление об отставке.

В Беларуси две недели продолжаются протесты против фальсификации результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере пяти погибших во время протестов.

Ранее, исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения на коронавирус, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев. 

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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