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Пандемия: В Гонконге впервые зафиксировали вероятно повторное заражение COVID-19

Пандемия: В Гонконге впервые зафиксировали вероятно повторное заражение COVID-19
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф
Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения на коронавирус, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев. Об этом сообщили в газете The New York Times со ссылкой на информацию из Университета Гонконга.

"Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился коронавирусом через 4,5 месяцев после первого заражения", - говорится в заявлении ученых Университета Гонконга.

Как отмечает издание, такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев.

Газета напоминает, что врачи в США и других странах сообщали о некоторых случаях предполагаемого повторного заражения коронавирусом, однако ни один из этих случаев не был подтвержден тщательными исследованиями.

Ранее эксперты выражали надежду, что иммунитет на коронавирус, как и на другие вирусы типа SARS и MERS, имеет более значительную продолжительность.

Ранее, в США разрешили лечить заразившихся коронавирусом COVID-19 методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов.

Также сообщалось, что в Украине сегодня, 24 августа, вступили в силу новое зонирование адаптивного карантина.

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Гонконг, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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