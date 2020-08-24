США решили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

В США разрешили лечить заразившихся коронавирусом COVID-19 методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов.

Министерство здравоохранения и социальных служб США пришло к выводу, что такой метод может быть эффективен и его плюсы перевешивают минусы.

Об этом говорится в документе управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, опубликованном на сайте ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19", - говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп считает, что лечение инфицированных COVID-19 пациентов с помощью плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, является прорывом.

Он заявил журналистам, что в результате применения плазмы смертность снижается на 35%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально санкционировало использование плазмы для лечения.

В распространенном сообщении ведомства говорится, тем не менее, что "экстренное разрешение на лечение больных с COVID-19" носит экспериментальный характер.

Наблюдатели рассматривают этот шаг как стремление укрепить позиции Трампа накануне открывающегося в понедельник съезда Республиканской партии, который должен официально выдвинуть действующего президента кандидатом на пост главы государства на ноябрьских выборах.

Напомним, по состоянию на утро 24 августа в мире выявили 23,5 миллионов случаев коронавирусной инфекции. В США на COVID-19 заболели 5,8 миллионов.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.