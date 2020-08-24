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Карантинные зоны в Украине: что изменилось с 24 августа

Карантинные зоны в Украине: что изменилось с 24 августа
13:29 Сегодня Телеграф
В Украине сегодня, 24 августа, вступили в силу новое зонирование адаптивного карантина.

Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.

 Карантинные ограничения

Основные изменения – 20 августа

После дополнительного пересмотра зон по уровням эпидемиологической опасности Черновцы попали в красную зону. Хотя раньше город был в оранжевой.

Также после пересмотра Харьков оказался в оранжевой зоне, а ранее находился в желтой.

Также в красную зону попали город Коломыя и Тисменицкий район Ивано-Франковщины, которые ранее находились в желтой зоне.

Город Острог Ровенской области, который раньше был в оранжевой зоне, попал в Красную.

В то же время Тернополь отнесли в оранжевую зону. Раньше он был в желтой.

Красная зона:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона:

  • город Ужгород;
  • город Ивано-Франковск;
  • город Львов;
  • город Тернополь;
  • город Харьков.

Желтая зона:

  • город Киев;
  • город Луцк;
  • город Житомир;
  • город Борисполь;
  • город Одесса;
  • город Ровно;
  • город Сумы;
  • город Хмельницкий.

Зеленая зона: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

  • в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;
  • проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
  • кинотеатры с заполненностью на 50%;
  • перевозки пассажиров только на сидячих местах.

На сегодняшний день в Украине лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19. За минувшие сутки заболели 1 799 украинцев.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, и Covid-19.

Автор:

Телеграф
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