Карантинные зоны в Украине: что изменилось с 24 августа

Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.
Основные изменения – 20 августа
После дополнительного пересмотра зон по уровням эпидемиологической опасности Черновцы попали в красную зону. Хотя раньше город был в оранжевой.
Также после пересмотра Харьков оказался в оранжевой зоне, а ранее находился в желтой.
Также в красную зону попали город Коломыя и Тисменицкий район Ивано-Франковщины, которые ранее находились в желтой зоне.
Город Острог Ровенской области, который раньше был в оранжевой зоне, попал в Красную.
В то же время Тернополь отнесли в оранжевую зону. Раньше он был в желтой.
Красная зона:
Оранжевая зона:
Желтая зона:
Зеленая зона: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.
На сегодняшний день в Украине лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19. За минувшие сутки заболели 1 799 украинцев.