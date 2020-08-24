Карантинные зоны в Украине: что изменилось с 24 августа

В Украине сегодня, 24 августа, вступили в силу новое зонирование адаптивного карантина.

Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.

Основные изменения – 20 августа

После дополнительного пересмотра зон по уровням эпидемиологической опасности Черновцы попали в красную зону. Хотя раньше город был в оранжевой.

Также после пересмотра Харьков оказался в оранжевой зоне, а ранее находился в желтой.

Также в красную зону попали город Коломыя и Тисменицкий район Ивано-Франковщины, которые ранее находились в желтой зоне.

Город Острог Ровенской области, который раньше был в оранжевой зоне, попал в Красную.

В то же время Тернополь отнесли в оранжевую зону. Раньше он был в желтой.

Красная зона:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона:

город Ужгород;

город Ивано-Франковск;

город Львов;

город Тернополь;

город Харьков.

Желтая зона:

город Киев ;

; город Луцк;

город Житомир;

город Борисполь;

город Одесса;

город Ровно;

город Сумы;

город Хмельницкий.

Зеленая зона: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только на сидячих местах.

На сегодняшний день в Украине лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19. За минувшие сутки заболели 1 799 украинцев.