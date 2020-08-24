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Понедельник, 24.08.2020
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Коронавирус в Украине: новых случаев обнаружили меньше, но во всех областях

Коронавирус в Украине: новых случаев обнаружили меньше, но во всех областях
09:36 Сегодня Телеграф
За воскресенье, 23 августа, в Украине зафиксировали 1 799 случаев коронавируса, 22 больных умерло и 289 – выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 24 августа лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.

За воскресенье, 23 августа, заболели 1 799 украинцев. Всего за время эпидемии от осложнений болезни скончались 2 293 человека, в том числе и 22 за минувшие сутки. Выздоровели от коронавируса уже 52 524, за минувшие сутки  289.

На сегодня число активных больных составляет 51 940 человек.

Статистика коронавируса на 24 августа

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Львовская область – 13 253 заболевших (142 за сутки);

    Киев - 12 023 (209);

    Черновицкая – 9167 (241);

    Ровенская - 8559 (99);

    Ивано-Франковская - 7975 (170);

    Харьковская – 7634 (141);

    Закарпатская - 7026 (39);

    Одесская - 6054 (145);

    Волынская - 5147 (45);

    Киевская - 5025 (73);

    Тернопольская - 4765 (139);

    Винницкая - 3624 (32);

    Житомирская - 2864 (43);

    Хмельницкая - 2010 (64);

    Днепропетровская - 2005 (39);

    Черниговская - 1520 (52);

    Запорожская - 1377 (46);

    Черкасская – 1297 (11);

    Донецкая - 1237 (3);

    Сумская - 1187 (22);

    Николаевская - 997 (16);

    Кировоградская - 768 (4);

    Полтавская - 663 (21);

    Херсонская - 336 (2);

    Луганская - 244 (1).

Как сообщалось, в Украине уже второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч больных. Вчера сообщалось о  1 987 новых больных. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

Всего в мире коронавирусом заразились уже 23,5 миллионов человек. Всего за время расспростарнения болезни от осложнений скончались уже 812 тысяч больных. Заболели и успешно излечились более 16 миллионов.

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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