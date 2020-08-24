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Понедельник, 24.08.2020
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Коронавирус в мире: уже более 16 миллионов человек излечились

Коронавирус в мире: уже более 16 миллионов человек излечились
07:45 Сегодня Телеграф
На 24 августа в мире от коронавируса умерли более 812 тысяч людей. Украина занимает третье место среди стран Европы по темпам распространения болезни.

Коронавирусом во всем мире с начала пандемии заразились уже более 23,5 миллионов человек. 

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Всего за время расспростарнения болезни от осложнений скончались уже 812 тысяч больных. Заболели и успешно излечились более 16 миллионов.

Статистика коронавируса на 23 августа

Число активных случаев на сейчас составляет почти 6,6 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии.

Только за минувшие сутки на коронавирус заразились 5 135 человек. 

Следует отметить, что сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Статистика коронавируса на 23 августа

Больше всего больных выявили в таких странах мира:

  • США - 5 874 146

  • Бразилия - 3 605 783

  • Индия - 3 106 348

  • Россия - 956 749

  • ЮАР - 609 773

  • Перу - 594 326

  • Мексика - 560 164

  • Колумбия - 541 147

  • Испания - 407 879

  • Чили - 397 665

В Украине по состоянию на 23 августа выявили почти 2 тысячи новых больных. Всего за время эпидемии коронавирусом заболели уже более 104 тысяч человек. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19. 

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ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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