СМИ: ЕС может ввести санкции против "около дюжины" белорусских чиновников, но Лукашенко в список не попадает

Санкционный список ЕС против белорусских чиновников может включать в себя 15-20 человек, однако президента Александра Лукашенко они "пока" не затронут.

Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции ЕС, я слышал, что "около дюжины". В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что его можно увеличить в ближайшие недели / месяцы", — написал журналист.

Он также сообщил сегодня, что санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть согласованы и готовы ориентировочно на следующей неделе.

"Похоже, Лукашенко пока не будет, но все еще может измениться", — отметил Йозвяк.

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются выступления граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов. Силовики применяли против участников мирных протестов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

В ходе акций были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, правозащитники сообщают о пяти погибших. А в это воскресенье в Минске прошел самый масштабный за все время политического кризиса протестный марш.