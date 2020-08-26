Атаковали город: челябинские телки загоняли полицейского (Видео)

В восточно-западном городе России стадо коров атаковало город, больше всего досталось бедному полицейскому.

В Челябинской области стадо коров "оккупировало" жилой двор одного из городов.

Об этом сообщают местные СМИ, передает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что все случилось в городе Верхний Уфалей. Там хозяин стада, по всей видимости, случайно выпустил животных, они забрели в город и стали гулять по дворам.

На место происшествия пришлось вызывать отряд полиции. Один из правоохранителей пытался прогнать коров, но одна телка стала гоняться за ним. Прятаться полицейскому пришлось за служебной машиной.

Также сообщается, что от животных пострадала женщина, однако, что именно случилось с ней, не уточняется.

Сейчас правоохранители устанавливают, кому принадлежали коровы и как они оказались в жилом дворе. Закончилось все тем, что коров оттеснили в безлюдное место.