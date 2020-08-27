Дело об отравлении Навального: в РФ проводят свыше двух десятков проверок

Министерство внутренних дел РФ поручило провести доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального.

В России проводят более 20 экспертиз в связи с отравлением известного оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России, передает Медуза.

"Транспортная полиция проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ходе проверки осмотрели гостиничный номер, в котором обитал политик, были изъяты "свыше 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение", проанализированы данные систем видеонаблюдения.

"На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)", — говорится в сообщении.

Что произошло с Навальным?

20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.