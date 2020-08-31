Лукашенко уволил очередного посла Беларуси

Президент Беларуси отправил в отставку посла в Испании, выступившего против насилия силовиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового, который ранее высказался за пересчет голосов на выборах и против избиений мирных демонстрантов.

Об этом сообщает БелТА.

"Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера. Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 19 августа Павел Пустовой заявил, что для мирного разрешения ситуации в республике необходимо пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах президента.

Кроме того, посол отметил, что в республике необходимо провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал к жестокости силовиков, "первыми нападая с камнями и арматурой", задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции, угрожал близким и родным непосредственных участников событий.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.