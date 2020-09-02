Госдеп призвал Минск отменить запрет на въезд главы белорусских католиков

В Госдепе США призвали власти Беларуси позволить въезд главе католической общины митрополиту Кондрусевичу, чтобы тот и впредь смог заботиться о своей пастве.

"Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы тот смог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания", — написал во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортегус также в Twitter назвала запрет на въезд митрополита в республику "актом устрашения, вредным для дела свободы".

Как сообщалось ранее, Митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов Беларуси Кондрусевич, который является гражданином республики, 31 августа отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Он выразил надежду, что это "недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки".

Президент страны Александр Лукашенко ранее заявил, что митрополит "получил определенные задачи" в Польше, из-за чего его не пустили в Беларусь.