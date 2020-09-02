Скачать
Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: в Минске 1 сентября задержали почти 80 человек
Протесты в Беларуси: в Минске 1 сентября задержали почти 80 человек
"То, что произошло в Украине, - это будут цветочки": Лукашенко рассказал, почему остается у власти
"То, что произошло в Украине, - это будут цветочки": Лукашенко рассказал, почему остается у власти
Украина - неявный фаворит в домашней игре со Швейцарией
Украина - неявный фаворит в домашней игре со Швейцарией
Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)
Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)

Протесты в Беларуси: в Минске 1 сентября задержали почти 80 человек

Протесты в Беларуси: в Минске 1 сентября задержали почти 80 человек
Обновлено 03:55 Сегодня Телеграф Укринформ
В Минске во время протестов 1 сентября силовики задержали по меньшей мере 79 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.

"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже более 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержаны журналисты", - сообщили в центре

Правозащитники отметили, что список может дополняться.

"То, что произошло в Украине, - это будут цветочки": Лукашенко рассказал, почему остается у власти

Напомним, во время протестов в Минске 1 сентября, белорусские силовики задержали нескольких журналистов, а также несколько десятков студентов.

В ООН заявили, что появилась информация о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 1 сентября: Школьники возвращаются в обучению и COVID-19 в Украине
02 Исключен из фракции "Слуги народа": нардеп Лерос выступил в парламенте с критикой Зеленского (Видео)
03 Чемпион мира рассказал, за счет чего Лопес может победить Ломаченко
04 Увеличения количества больных COVID-19: Глава Минздрава прокомментировал прогноз Шмыгаля
05 Управляемые боеприпасы из США: НАТО получило первую партию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Особый статус Донбасса: Фокина планируют вызвать в Верховную Раду
Особый статус Донбасса: Фокина планируют вызвать в Верховную Раду
Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании: МИД взывает посла РФ
Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании: МИД взывает посла РФ
У школьника обнаружили COVID-19: в Запорожье класс идет на карантин
У школьника обнаружили COVID-19: в Запорожье класс идет на карантин
NASA займется изучением &quot;космической погоды&quot;
NASA займется изучением "космической погоды"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь