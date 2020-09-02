Протесты в Беларуси: в Минске 1 сентября задержали почти 80 человек

В Минске во время протестов 1 сентября силовики задержали по меньшей мере 79 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.

"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже более 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержаны журналисты", - сообщили в центре

Правозащитники отметили, что список может дополняться.

Напомним, во время протестов в Минске 1 сентября, белорусские силовики задержали нескольких журналистов, а также несколько десятков студентов.

В ООН заявили, что появилась информация о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси.