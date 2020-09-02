Дочь Кадырова стала заместителем министра культуры Чечни

Глава чечни Кадыров продолжает укреплять свою власть и не впервые раздает руководящие должности родственникам.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат заместителем министра культуры. Об этом Кадыров сам сообщил в Telegram.

Кадыров утверждает, что кандидатуру его же дочери в Министерство порекомендовал сам министр культуры Хож-Бауди Дааев, а он просто согласился и подписал соответствующий указ.

По словам чеченского главы, Айшат в течение последних лет "успешно возглавляла" модный дом Firdaws, коллекции которого "вызывают восхищение во многих странах мира".

Кроме того, Айшат, пишет Кадыров, всегда помогает начинающим и артистам, ансамблям эстрады. В марте 2020-го ее наградили медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Тесным изучением культуры девушка заинтересовалась только в последнее время, и "контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении".

Как сообщалось, Кадыров назвал несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя и считает, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом.