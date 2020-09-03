Лукашенко отреагировал на отравление Навального

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального веществом "Новичок" было сфальсифицировано. Это якобы подтверждает перехват разговора Варшавы и Берлина.
Об этом он заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА.
По его словам, белорусская военная разведка до выступления Меркель якобы перехватила разговор.
"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи… И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что заявление и факты для Меркель готовила специальная группа.
"Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", - рассказал он.
Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".
"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.
В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7".
"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.