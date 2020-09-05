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Санкции к Лукашенко: в ЕС поддержали инициативу

Санкции к Лукашенко: в ЕС поддержали инициативу
08:51 Сегодня Телеграф
106 членов ЕС, в том числе 16 из Польши, подписались под призывом применить санкции по отношению к белорусскому президенту Александру Лукашенко за фальсификацию выборов, а также за репрессии против протестующих. Об этом пишет "Польское радио".

“Евродепутаты направили письмо по этому вопросу главам Европейского совета Шарлю Мишелю и Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

На данный момент, в предварительном списке людей, в отношении которых должны ввести санкции, нет белорусского президента.

Решение по списку, в котором в настоящее время 17 фамилий, а в конечном итоге их должно быть около 30, будет принято на следующей неделе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди поляков, которые подписались под призывом о введении санкций против Александра Лукашенко, есть депутаты от всех партий.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава ОС, за прошедшие сутки зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня.

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ЕС, Беларусь, Минск.

Автор:

Телеграф
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