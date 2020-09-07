В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко

В Москве анонсировали визит Александра Лукашенко в Россию в ближайшие дни.

В Кремле активно идет подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко. Ожидается, что белорусский лидер приедет в ближайшие дни.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

В тоже время телеканал "Дождь" сообщает, что два политика встретятся в Москве в понедельник, 14 сентября.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси вспыхнули масштабные протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов, в стране уже месяц продолжаются акции и забастовки. Власти жестоко подавляют протесты и массовые собрания.

Президент России Владимир Путин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах. После чего лидеры не единожды созванивались и договаривались о личной встрече.