Протесты в Беларуси: оппозиция заявила о формировании отрядов народной самообороны

Протестующие в Беларуси объявили о формировании отрядов народных дружинников и самообороны. Сообщение такого содержания появилось на Telegram канале "NEXTA Live".

Планируется, что группы дружинников состоять из 10-15 человек.

"По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задача дружинников - мониторить ситуацию. При появлении силовиков - предупреждать об этом протестующих через общие чаты.

"Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг: массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте из них маски, становитесь в сцепки", - сообщает "NEXTA Live".

Кроме того, одна из главных задач самообороны - следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

"Советуем носить маски и неброская одежда, а также придумать свои собственные отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бейджи и т.д. По завершении акций эти отметки лучше снимать, когда вы направляетесь домой", - говорится в сообщении.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

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