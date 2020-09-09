У выдворенного из Беларуси критика Лукашенко есть бизнес в Украине

Один из главных оппозиционеров Беларуси и сторонник Тихановской Иван Кравцов имеет свой бизнес в Украине и России.

Белорусский оппозиционер и секретарь Координационного совета Иван Кравцов является соучредителем и CEO-разработчиком крупнейшей клининговой компании "Чистый кит".

Представительства компании работают в Беларуси, Украине и России. Занимаются уборкой квартир и офисов и обслуживает массовые мероприятия.

Об этом свидетельствуют записи в профиле Instagram самого Кравцова.

На сайте компании указана информация о работе компании в городе Киев, а также украинские адреса и номера телефонов.

Как сообщалось, пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов в интервью украинским СМИ заявили, что пока не планируют просить политического убежища в Украине.

Напомним, "Телеграф" писал, что 8 сентября в Украину прибыли оппозиционеры, два члена совета - Иван Кравцов и Антон Родненков. Мария Колесникова осталась в Беларуси, хотя сначала представитель белорусского Государственного пограничного комитета уверял, что границу пересекли все трое. Затем он подтвердил, что Колесникову задержали на границе.