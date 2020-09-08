СМИ: Белорусских оппозиционеров выдворили из страны, а Колесникову задержали

Антона Родненкова и Ивана Кравцова выдворили из Беларуси, а Колесникову не смогли, поскольку она, по данным СМИ, порвала паспорт.

Члена Координационного совета и соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

"После оформления транспортное средство - BMW - Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я", - рассказал Бычковский.

По его словам, Колесникову задержали.

Как заявил замминистр внутренних дел Украины Антон Геращенко, выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал Геращенко в Facebook во вторник, 8 сентября.

В то же время, как пишет БелТА, в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины.

"Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - заявили в ГПК.

При этом украинские пограничники ранее сообщили, что Родненков и Кравцов прибыли в один из пунктов пропуска в пределах Киевской области. Там они проходили меры пограничного контроля в соответствии с законодательством. Об их задержании не сообщается.

Ранее сообщалось, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова направлялись в сторону Украины".

7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.