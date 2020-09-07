Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: за воскресенье выявили более двух тысяч случаев
COVID-19 в Украине: за воскресенье выявили более двух тысяч случаев
Зеленский в годовщину обмена пленными: Украина своих не оставляет
Зеленский в годовщину обмена пленными: Украина своих не оставляет
Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября
Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября
7 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
7 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В центре Минске похитили соратницу Тихановской и члена Координационного совета Колесникову

В центре Минске похитили соратницу Тихановской и члена Координационного совета Колесникову
12:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook com maria kalesnikava
Очевидцы сообщают, что Колесникову посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также пропала связь с несколькими другими членами Координационного совета.

В центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову. Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что похищение Колесниковой произошло возле Национального художественного музея.

По словам свидетельницы Анастасии, случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - рассказала Анастасия.

В координационном совете сообщили, что Мария Колесникова была в центре Минск по делам.

"Где находятся Мария и Антон (пресс-секретарь координационного совет Антон Родненков - ред.) я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член координационного совета Максим Знак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Минск, Протесты в Беларуси.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
02 Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)
03 "Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
04 Исключительно ради шутки: инженер смог запустить видео из Doom и Skyrim на электронном тесте на беременность
05 Шевченко назвал причину поражения от Испании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте обострилась: оккупанты открыли прицельный огонь, погиб украинский военный
Ситуация на фронте обострилась: погиб украинский военный
За выходные гривна ослабла: свежий курс валют на 7 сентября
За выходные гривна ослабла: свежий курс валют
Прогноз погоды: в понедельник жарко и ясно, а во вторник значительно похолодает
Прогноз погоды: грозовые дожди на западе и до +30 тепла
Таких еще не было: компания Rollme создала смарт-часы на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 4100+
Таких еще не было: компания Rollme создала смарт-часы на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 4100+
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь