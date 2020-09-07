В центре Минске похитили соратницу Тихановской и члена Координационного совета Колесникову

Очевидцы сообщают, что Колесникову посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также пропала связь с несколькими другими членами Координационного совета.

В центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову. Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что похищение Колесниковой произошло возле Национального художественного музея.

По словам свидетельницы Анастасии, случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - рассказала Анастасия.

В координационном совете сообщили, что Мария Колесникова была в центре Минск по делам.

"Где находятся Мария и Антон (пресс-секретарь координационного совет Антон Родненков - ред.) я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член координационного совета Максим Знак.