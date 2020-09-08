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Белорусские оппозиционеры пытались выехать в Украину, Колесникову задержали

Белорусские оппозиционеры пытались выехать в Украину, Колесникову задержали
09:03 Сегодня Телеграф Фото: rada.vision
Белорусские пограничники заявили, что Колесникова, Родненков и Кравцов рано утром выехали в сторону Украины. В то же время СМИ сообщают о задержании Колесниковой на границе.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Другие представители оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу.

Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

 

Телеканал сообщил, что члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью "сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова направлялись в сторону Украины". 

7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову

На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.

Митинги в Беларуси: в Минске силовики задержали еще одного члена Координационного совета

Что происходит в Беларуси?

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Светлана Тихановская, Мария Колесникова.

Автор:

Телеграф
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