Тихановская о похищении Колесниковой: Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит

Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская прокомментировала похищение в Минске своей соратницы Марии Колесниковой.

Белорусская власть сейчас занимается настоящим террором.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, отреагировав на похищение в Минске своей единомышленницы Марии Колесниковой, передает Tut.by.

Тихановская убеждена, что похищение было организовано с целью срыва работы Координационного совета.

"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская.

Что происходит в Беларуси?

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.

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