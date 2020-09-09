Белорусскую оппозиционерку Колесникову арестовали, она в минском СИЗО

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова арестована. Она находится в минском СИЗО № 1 на Володарского.
Об этом сообщил отец Марии Александр Колесников, передает TUT.BY.
Отметим, вчера Марию Колесникову пытались вывезти из страны.
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сказал Колесников.
7 сентября очевидец в Минске сообщила, что Колесникова была похищена и ее увезли в неизвестном направлении.
8 сентября белоруская оппозиционерка была задержана на границе с Украиной, а позже стало известно, что ее пытались насильно вывезти из страны — тогда Колесникова порвала свой паспорт.
В тот же день задержание Марии Колесниковой прокомментировал Лукашенко: он заявил, что та сама хотела уехать из страны. На это отец оппозиционерки заявил, что Мария не собиралась покидать Беларусь.